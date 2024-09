Juventus-PSV, le formazioni ufficiali

La Juventus debutta in Champions League contro il PSV Eindhoven e ha comunicato la formazione ufficiale per la partita. McKennie giocherà a centrocampo insieme a Douglas Luiz, mentre Thuram inizierà dalla panchina. In porta, torna Di Gregorio, mentre Danilo sarà ancora in panchina. Confermati Gonzalez e Koopmeiners nella formazione titolare.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta