Qui di seguito la lista convocati di Thiago Motta in vista di Juve-PSV. Come annunciato in conferenza stampa, non prenderà parte alla gara Andrea Cambiaso.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kelly, Renato Veiga, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula

Foto: Instagram Juventus