Juventus, primo contratto da professionista per Boufandar. Il comunicato

Il centrocampista classe 2006, in bianconero dall’estate del 2022, ha cominciato il suo percorso nel Club dalla formazione Under 17 per poi, dalla scorsa annata con 9 presenze collezionate, far parte del gruppo protagonista del campionato Primavera 1. Boufandar, in stagione, è a quota 9 apparizioni con, all’attivo, anche un assist in Youth League.