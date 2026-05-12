Juventus, presentata la prima maglia per la prossima stagione. Sarà indossata già contro la Fiorentina

12/05/2026 | 13:00:31

La Juventus ha presentato oggi la maglia Home 2026/27, che indosserà già nel prossimo weekend, quando i bianconeri sfideranno la Fiorentina. Di seguito la descrizione della maglia: “Radici profonde, sguardo rivolto al futuro. Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2026/27, una divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata. Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un’interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un’energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo. A elevare il design della maglia è il ritorno del classico colletto a polo, un elemento distintivo che si ispira alle storiche divise indossate dalle leggende della Juventus, simbolo di un’eleganza che da sempre contraddistingue la nostra storia. A completare l’estetica della nuova divisa sono le sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club, il logo adidas performance e la numerazione dei giocatori. Il kit si completa con pantaloncini arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, – e calzettoni bianchi, per offire un look in campo inconfondibilmente bianconero. La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e libertà di movimento. Grazie all’introduzione della nuova tecnologia adidas CLIMACOOL+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d’aria durante tutta la durata della gara. Il nuovo Kit Home 2026/27 è disponibile da oggi presso tutti gli Juventus Official Store, online sullo Store Ufficiale e nei punti vendita adidas selezionati”.

Foto: sito Juventus