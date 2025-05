Juventus, presentata la nuova maglia home 2025-2026

14/05/2025 | 10:41:52

La Juventus ha annunciato la nuova maglia Home per la stagione 2025-2026. La divisa, in collaborazione con Adidas. La nota ufficiale del club riguardo alla divisa, in vendita già da oggi negli store: “Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2025/26: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo. La nuova divisa Home racchiude l’essenza dell’identità juventina, rendendo omaggio alla storia gloriosa del Club e al contempo allo spirito giovanile che lo definisce”.

FOTO: Instagram Juventus