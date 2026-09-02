Juventus, presentata la lista per l’Europa League. Out Thuram e Zhegrova
02/09/2026 | 21:27:57
La Juventus ha diramato la lista Uefa per la prossima Europa League. Sono stato esclusi Zhegrova, Milik, Rugani, Ekhator e Thuram.
Questa la lista dei bianconeri:
Portieri: Grabara (1), Pinsoglio (23), Vicario (25), Radu (40 – Lista B)
Difensori: Celik (2), Bremer (3), Gatti (4), Kelly (6), Kalulu (15), Cambiaso (20), Lucumi (26), Cabal (32), Durmisi (47 – Lista B)
Centrocampisti: Locatelli (5), Koopmeiners (8), Douglas Luiz (12), McKennie (22), Sarr (22), Owusu (41 – Lista B), Huli (42 – Lista B),
Attaccanti: Conceicao (7), Kolo Muani (9), Yildiz (10 – Lista B), Boga (13), Alajbegovic (17), Woltemade (27), Sarr (29), Gonzalez (31), Elimoghale (48 – Lista B).
Foto: X Juve