Juventus: Pjaca è decisivo, termina 1-0 la sfida in famiglia contro l’Under23

Prima uscita stagionale per la nuova Juventus di Andrea Pirlo che, nella consueta sede della Continassa, ha disputato un’amichevole – due tempi da trenta minuti – contro l’Under23 bianconera. Un buon test per i bianconeri, a decidere la sfida – terminata 1-0 – è stata una rete nel finale di Pjaca. Dopo una giornata di riposo, i ragazzi di Pirlo si ritroveranno lunedì per continuare la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Foto: Sito Juventus.