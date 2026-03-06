Juventus-Pisa, le probabili formazioni

06/03/2026 | 22:34:51

Alle 20. 45, il posticipo del sabato sera vede la sfida tra Juventus e Pisa.

In casa Juve, Gatti è recuperato ma non dovrebbe partire dal 1′. Si va verso la conferma della linea di difesa che ha giocato contro la Roma, con un ballottaggio tra i pali e Di Gregorio che potrebbe tornare titolare. Altro ballottaggio a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners, ma il francese è favorito. Confermato l’attacco: David di punta e alle sue spalle Conceiçao-McKennie-Yildiz. Vlahovic non è ancora disponibile, si punta a recuperarlo per la partita con l’Udinese e Spalletti non lo rischia neanche per la panchina.

In casa Pisa, in difesa Calabresi non è ancora recuperato: al suo posto Bozhinov, con Caracciolo e Coppola. A centrocampo c’è Loyola, con Aebischer e Marin. Leris è il favorito sulla destra ma non sono da escludere le ipotesi Touré e Cuadrado. Davanti si va verso la coppia Moreo-Stojilkovic.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Foto: sito Juventus