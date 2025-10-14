Juventus, perché la vera emergenza resta a centrocampo

14/10/2025 | 16:10:46

L’infortunio a Bremer riapre il famoso dibattito sulla necessità che la Juve aveva la scorsa estate di prendere un difensore centrale. Riproponendo il tormentone fin da adesso per il prossimo gennaio quando – in realtà – la vera emergenza della Juve resta a centrocampo. Se Koopmeiners continuasse a essere questo, l’emergenza sarebbe doppia o tripla, ma già a luglio la Juve avrebbe dovuto migliorare la qualità in mezzo al campo. Il discorso legato al difensore centrale può essere analizzato con calma, oppure rinviato alla prossima estate tenendo conto che Bremer e Cabal torneranno e che comunque quattro specialisti in organico ci sono. Compreso Kalulu utilizzato spesso sulla fascia destra ma che può agire anche da centrale.

