Juventus-Parma, la lista dei convocati di Motta. Torna Koopmeiners

La Juventus ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per la partita di questa sera in casa contro il Parma. Torna in gruppo anche Koopmeiners.

Portieri Perin, Di Gregorio, Pinsoglio. Difensori Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi, Gil Puche. Centrocampisti Locatelli, McKennie, Thuram, Fagioli, Koopmeiners. Attaccanti Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula

Foto: Instagram Juventus