Il nuovo centrocampista bianconero, Aaron Ramsey, è il protagonista del video pubblicato sui canali ufficiali dalla Juventus. Nel breve filmato il gallese chiama a raccolta i tifosi bianconeri in vista della conferenza stampa con cui domani sarà ufficialmente presentato al popolo juventino. Queste le parole del centrocampista ex Arsenal: “Ciao a tutti. Sono molto emozionato di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi tutti”.