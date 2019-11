Juventus, parla Platini: “Mbappè lo consiglio. Champions? Ci vuole fortuna”

Ai margini della presentazione del suo libro “il re a nudo”, Michel Platini ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport. Il francese, alla domanda sulla possibilità di vederlo nuovamente in bianconero ha risposto cosi: “Me lo hanno domandato spesso ma non si rivivono due volte le stesse storie d’amore. Se tornerò nuovamente nel calcio, dovrò essere utile”. Sulla Juve di Sarri ha detto: “Credo che la Juventus sia una macchina fortissima e quando il motore sta bene, è difficile da battere.” E sulla Champions:” E’ complicata. In campionato il migliore vince, in Europa non sempre. Per me la Juve era fortissima l’anno scorso, poi ha perso nei quarti per degli episodi. Ci vuole fortuna, in tutte le coppe ci vuole. Deve girare tutto bene”. Sul post Ronaldo–Messi: “A me piace molto Neymar. E poi c’è un ragazzino che gioca con lui al Paris Saint Germain che non è male… Ecco, Mbappè può essere la stella dei prossimi 10 anni. Se lo consiglierei alla Juve? A tutti lo proporrei! Non so se la Juve abbia i soldi per acquistarlo ora e sarà sempre più difficile in futuro perché avrà un valore ancora superiore”.

Foto: Marca