Juventus, parla il giovane Riccio: “Vlahovic come Ronaldo. Spero di essere il prossimo lanciato da Allegri”

Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 in forza alla Juventus Under 23, è stato raggiunto dai taccuini di Tuttosport: “Spero che il prossimo ad essere lanciato da Allegri sia io (ride, ndr): altro che pasticcini, io porto squadra e staff a cena al ristorante. Lo scorso anno sono stato convocato da Pirlo e già quella è stata una esperienza fantastica. Diciamo che i sogni sono due per questo finale: provare a conquistare la Serie B con l’Under 23 e debuttare in Serie A. Il terzo l’ho già realizzato con il rinnovo di contratto: che onore. E spero sia il primo di una lunga serie. Sono arrivato alla Juventus da bambino, avevo 14 anni.

Vlahovic è tostissimo, caratterialmente ricorda Cristiano Ronaldo, con cui mi sono allenato lo scorso anno. Ma quello che mi ha fatto diventare più matto di tutti è Douglas Costa: a volte era davvero imprendibile. E ovviamente anche Dybala. Di Chiellini e de Ligt mi piace l’aggressività. Bonucci è il mio idolo e modello, per caratteristiche mi ispiro soprattutto a lui: vorrei avere la sua personalità. In allenamento cerco di rubare più segreti possibili a Leo e in futuro spero di riuscire a rubargli anche il posto (ride, ndr)“.

Foto: Instagram Alessandro Riccio