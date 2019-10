Juventus, parla De Ligt: “Qui diverso rispetto all’Olanda. Non mi sento invincibile”

Un inizio non trascendentale, sebbene segnali di crescita evidenti di settimana in settimana. Matthijs de Ligt ha iniziato così la propria avventura a Torino, da giocatore della Juventus. Arrivato in estate dall’Ajax, il difensore olandese ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero dal ritiro della Nazionale orange: “Ancora non mi sono riuscito ad esprimere al massimo del mio livello. Sto cercando di migliorare, lavoro duro, anche grazie ai consigli dei miei compagni di squadra”.

De Ligt ha poi proseguito: “All’Ajax mi sentivo invincibile, qui no, ma è normale. Adesso per me è tutto nuovo. Ma, ripeto, ogni giorno cerco di far meglio e di crescere”.

Foto: Twitter Juventus