Juventus-Pafos, le curiosità: bianconeri imbattuti nei precedenti contro squadre cipriote

10/12/2025 | 11:52:10

Alle 21 il match di Champions League tra Juventus e Pafos.

Ecco alcune curiosità:

-La Juventus ha vinto tutte le sei precedenti partite europee contro squadre cipriote.

-I bianconeri hanno perso solo due delle ultime 11 partite europee giocate in casa.

-Il Pafos ha perso solo una delle 11 partite disputate nelle competizioni UEFA in questa stagione: 5 vittorie e 5 pareggi.

-I ciprioti sono imbattuti in trasferta da cinque partite: 3 vittorie e 2 pareggi.

