Juventus-Pafos, le curiosità: bianconeri imbattuti nei precedenti contro squadre cipriote
10/12/2025 | 11:52:10
Alle 21 il match di Champions League tra Juventus e Pafos.
Ecco alcune curiosità:
-La Juventus ha vinto tutte le sei precedenti partite europee contro squadre cipriote.
-I bianconeri hanno perso solo due delle ultime 11 partite europee giocate in casa.
-Il Pafos ha perso solo una delle 11 partite disputate nelle competizioni UEFA in questa stagione: 5 vittorie e 5 pareggi.
-I ciprioti sono imbattuti in trasferta da cinque partite: 3 vittorie e 2 pareggi.
Foto: X Juventus