Juventus, otto impegni fino al Mondiale per raddrizzare la stagione

Un tunnel che non sembra avere una via d’uscita, con la Juventus che sembra vagare in un labirinto. La squadra di Allegri, adesso, è in ritiro alla Continassa in vista del derby di sabato contro il Torino, ma per cercare di ripartire bisogna innanzitutto dare continuità. Fondamentali, a tal proposito, gli otto impegni prima della sosta per il Mondiale che potrebbe riaccendere qualche lume di speranza per i bianconeri o affondarli definitivamente. Si parte dunque dal derby per concludere il filotto contro la Lazio dell’ex Sarri. In mezzo le due sfide di Champions contro Benfica e PSG e il big match contro l’Inter di Inzaghi. Insomma il calendario non è semplice, ma è già decisivo ai fini della stagione.

Foto: twitter Juventus