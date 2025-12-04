Juventus, operazione perfettamente riuscita per Vlahovic. La nota del club

04/12/2025 | 21:27:08

La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto il bollettino medico di Dusan Vlahovic dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

Ecco il comunicato del club: “Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.”

Foto: sito Juventus