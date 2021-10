Juventus, oggi l’assemblea degli azionisti: approvato un aumento di capitale di 400 milioni

Nella giornata di oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Juventus. Durante la riunione, il CdA bianconero ha approvato un aumento di capitale pari a 400 milioni di euro, che dovrà essere portato a compimento entro il 30 giugno 2022. Si tratta del secondo aumento di capitale dopo quello dell’ottobre 2019 pari a 300 milioni di euro.

La nota di approvazione del club bianconero: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi 400 milioni di euro, incluso l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Juventus, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Aumento di Capitale”) e, a tal fine, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 ottobre 2021, in unica convocazione, per approvare, inter alia, anche il progetto di bilancio dell’esercizio 2020/21“.

Foto: Twitter Juventus