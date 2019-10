Juventus, nuovo accordo economico con Jeep. Ecco quanto incasseranno i bianconeri

Importante comunicato diramato dalla Juventus. Il club, che per bocca del Presidente Andrea Agnelli ha annunciato di voler aumentare ulteriormente i ricavi, ha rivelato di aver raggiunto un nuovo accordo economico con Jeep, sponsor di maglia dei bianconeri.

In particolare, nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, il marchio automobilistico verserà oltre 40 milioni di euro nelle casse juventine, a dispetto dei 16 previsti dall’accordo in vigore in precedenza. Il legame fra le parti scadrebbe nel giugno 2021, ma a questo punto è possibile che vi sia anche un prolungamento della partnership.

E intanto la maglia della Juve vale ancora di più: 40 milioni li verserà annualmente, e per le prossime due stagioni, Jeep, con lo sponsor tecnico Adidas a garantirne altri 51. Per un totale di quasi 100 milioni a campionato: una cifra, rapportata agli altri club italiani, davvero enorme.

Foto: Juventus Twitter