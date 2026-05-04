Juventus, non solo il Verona: 1-1 pesanti in casa anche contro Sassuolo e Lecce

04/05/2026 | 14:00:54

Sotto la guida Spalletti la Juventus è indubbiamente cresciuta nel gioco e nei risultati, arrivando in zona Champions, ma senza mantenere quella continuità tipica delle grandi squadre. Quando è arrivato il momento decisivo di mettere al sicuro il discorso Champions, i bianconeri spesso hanno frenato e soprattutto nel girone di ritorno sono tre gli 1-1 che hanno fatto male. A partire da quello di ieri sera contro il Verona, che può avvicinare la Roma. Era già successo qualche settimana fa con il Sassuolo, sempre allo Stadium. Tornando ancora più indietro un altro 1-1 chiacchierato è stato quello di inizio gennaio, in casa contro il Lecce. I bianconeri restano padroni del proprio destino, ma sicuramente questi pareggi hanno un peso specifico non indifferente.

foto x juventus