Juventus: niente Cina per Demiral. Ecco perché

Merih Demiral non potrà sbarcare in Cina con il resto dei compagni. Il difensore salterà la tappa cinese poiché ci sono attriti tra Pechino e Ankara e la procedura per ottenere il visto comporta tempi lunghi. Ecco il comunicato del club bianconero: “Dopo la gara di Singapore contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l’ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, Demiral rientrerà in Italia”.

Foto: Twitter Juventus