Juventus, Nico Gonzalez non recupera: salterà il Derby

Nico Gonzalez non sarà a disposizione di Thiago Motta neanche per il derby di sabato contro il Torino. L’esterno argentino non ha recuperato dal problema alla coscia, che lo ha costretto a restare ai box dallo scorso 2 ottobre. Appuntamento dunque rimandato a dopo gli impegni delle Nazionali, con l’argentino che è stato convocato del ct Scaloni ma ha dovuto rinunciare per recuperare al meglio dal problema che lo sta tenendo lontano dal campo.

Foto: Foto: Instagram Juventus