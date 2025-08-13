Juventus-Next Gen, le formazioni ufficiali: Vlahovic titolare
13/08/2025 | 18:05:32
Appuntamento in famiglia per la Juventus che sfiderà nella consueta gara prestagionale la formazione giovanile. Da qualche anno a questa parte, la Primavera bianconera ha cambiato pelle “definendosi” Next Gen. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium: Juventus: Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Locatelli, Conceicao, Yildiz, Arthur, Kalulu, Thuam, Joao Mario, Cambiaso, David, Djalò, Rouhi, Mancini, Ventre. All.: Tudor. Next Gen: Mangiapoco; Scaglia F., Pedro Felipe, Turicchia; Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig; Vacca, Adzic; Guerra. A disp.: Huli, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Gonzalez, Di Biase, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Deme, Florea, Martinez Crous, Perotti, Turco, Cerri. All.: Brambilla.
Foto: Instagram Juventus