La Juventus Next Gen si è risollevata in Serie C grazie alla cura Brambilla, adesso l’obiettivo è quello di assicurarsi qualche rinforzo. Come anticipato da Gianluigi Longari nei giorni scorsi e ribadito pochi minuti fa, c’è un affare in via di definizione: si tratta di Serigne Deme, attaccante classe 2005 in arrivo dal Sasso Marconi. Domani visite e firma.

Foto: logo Juve Next Gen