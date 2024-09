Juventus-Napoli vietata ai residenti nella provincia di Napoli

Il Prefetto di Torino ha stabilito il divieto di vendita dei tagliandi per Juventus-Napoli, in programma domani alle 18, ai residenti nella provincia di Napoli anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC emessa in data anteriore al 21 settembre. È stato altresì disposto l’annullamento dei biglietti già venduti. La vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti sarà possibile ai soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli. Una volta che la Juventus FC definirà le modalità di rimborso dei tagliandi, la SSC Napoli si riserverà di comunicarle ai propri tifosi.