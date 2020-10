Juventus-Napoli, terminato l’incontro tra Spadafora e Gravina

È terminato l’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. I due si sono espressi così:

“Sono convinto che ad oggi il protocollo in vigore sia giusto da mantenere e va rispettato da tutti col massimo rigore – ha detto Spadafora -. Questo l’appello che mi sento di fare a tutti quanti. Il protocollo è chiaro, e va applicato da tutti rigorosamente. Anche nel verbale del Cts è ben chiarito che l’autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l’importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare”.

Sulla stessa linea di Spadafora, anche Gravina: “Crediamo molto in questo protocollo, riteniamo che sia chiaro e che richieda comunque grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche di chi effettivamente deve verificare caso per caso tutto il territorio. Siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo affrontato temi a noi molto cari: è un elemento di grande confronto e discussione. Abbiamo un Giudice Sportivo e una Procura Federale. In queste ore sento comunicazioni, messaggi… Cerco di essere serio, rispetto i ruoli e auspico che anche altri facciano così”.

Foto: sito Governo