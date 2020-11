Juventus-Napoli, oggi l’udienza d’appello

Si gioca oggi il secondo tempo della partita giudiziaria tra Juventus e Napoli. Alle 15.30, comincerà l’udienza di fronte alla Corte d’appello federale, dove interverranno l’avvocato Mattia Grassani e il presidente Aurelio De Laurentiis. I due proveranno a dimostrare che la squadra non sarebbe potuta partire per Torino a causa del divieto delle Asl campane. È probabile che la sentenza verrà pronunciata subito dopo la discussione. In caso di sconfitta, si aprirebbero le porte del Collegio di garanzia del Coni.

Il Napoli non si era presentato all’Allianz Stadium per la partita del 4 ottobre scorso dopo la positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Il 14, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha condannato il club alla sconfitta per 3-0 a tavolino e al -1 in classifica.

Foto: Twitter Napoli