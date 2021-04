Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Finalmente in campo Juventus e Napoli, per l’atteso recupero della 3° giornata di Serie A. Queste le formazioni scelte da Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, alla ricerca di una vittoria per poter continuare a lottare per un piazzamento in Champions League.

Juventus(4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

Foto: Twitter Juventus