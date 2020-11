Juventus-Napoli: il 9 novembre l’udienza e la sentenza sul 3-0 a tavolino

La verità su Juventus-Napoli è prevista per lunedì 9 novembre. Tutto avverrà in un solo giorno: la discussione dell’udienza e la sentenza. Il Cas sarà presieduto da Piero Sandulli, a meno che non sia ricusato dalla Juve per le dichiarazioni rilasciate sulla vicenda prima del pronunciamento del Giudice Sportivo. Nel caso in cui il verdetto fosse ancora contrario al Napoli, De Laurentiis ricorrerà alla Collegio di Garanzia dello Sport.

Foto: Twitter Juventus