Juventus, Motta sorride. Yildiz, Conceicao e McKennie in gruppo: ok per il Club Brugge

Questa mattina la Juventus si è allenata in vista della sfida di Champions League di domani sera contro il Club Brugge. Buone notizie per Thiago Motta. Hanno partecipato alla sessione Conceicao, assente dal 3 gennaio, Yildiz e McKennie, usciti acciaccati dalla sfida contro il Milan. I tre dunque dovrebbero regolarmente rientrare tra i convocati di Thiago Motta per questa importante sfida europea. Recuperi fondamentali per il tecnico.

Foto: sito Juventus