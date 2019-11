Juventus-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena l’attesa sfida tra Juventus e Milan. Sarri dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro nella linea difensiva; Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai suoi lati; Bernardeschi agirà alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo (in alternativa è pronto Dybala). Pronto a subentrare Douglas Costa. Pioli sarebbe propenso a rispondere con il 3-4-2-1: Donnanrumma in porta, Duarte, Romagnoli e Rodriguez nella nuova difesa a tre; Conti, Bennacer, Paquetà e Hernandez a centrocampo con Suso e Calhanoglu alle spalle dell’unica punta Piatek. Appuntamento alle 20:45, a seguire le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Milan (4-3-3): Donnanrumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.