Juventus-Milan, le curiosità: le due squadre pronte al 181° scontro in campionato
04/10/2025 | 09:54:32
Domani alle 20:45 andrà in scena il big match tra Juventus e Milan.
La Juventus arriva alla gara con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. I bianconeri sono finora imbattuti in campionato, un dato che condividono con Atalanta e Cremonese.
Il Milan, invece, è a 12 punti, grazie a 4 vittorie. Finora i rossoneri hanno perso una sola partita e hanno dimostrato una grande solidità difensiva.
Ecco alcune curiosità sul match:
-Quello di domani sarà il 181° incontro tra le due formazioni in Serie A.
-Nel testa a testa in campionato, la Juventus è in vantaggio con 69 vittorie contro le 53 del Milan, mentre 58 sono i pareggi.
-Nelle ultime otto sfide, le due squadre hanno vinto 2 volte a testa e pareggiato 4.
-Il Milan è attualmente la squadra con la striscia di vittorie più lunga ancora aperta in Serie A, con 4 successi consecutivi.
-La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per quattro match consecutivi contro il Milan in campionato.
Foto: X Juve