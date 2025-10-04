Juventus-Milan, le curiosità: le due squadre pronte al 181° scontro in campionato

04/10/2025 | 09:54:32

Domani alle 20:45 andrà in scena il big match tra Juventus e Milan.

La Juventus arriva alla gara con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. I bianconeri sono finora imbattuti in campionato, un dato che condividono con Atalanta e Cremonese.

Il Milan, invece, è a 12 punti, grazie a 4 vittorie. Finora i rossoneri hanno perso una sola partita e hanno dimostrato una grande solidità difensiva.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Quello di domani sarà il 181° incontro tra le due formazioni in Serie A.

-Nel testa a testa in campionato, la Juventus è in vantaggio con 69 vittorie contro le 53 del Milan, mentre 58 sono i pareggi.

-Nelle ultime otto sfide, le due squadre hanno vinto 2 volte a testa e pareggiato 4.

-Il Milan è attualmente la squadra con la striscia di vittorie più lunga ancora aperta in Serie A, con 4 successi consecutivi.

-La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per quattro match consecutivi contro il Milan in campionato.

Foto: X Juve