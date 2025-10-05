Juventus-Milan, i precedenti sorridono a Tudor
05/10/2025 | 11:08:50
Si rinnova la sfida tra Juventus e Milan, che allo Stadium saranno l’una contro l’altra questa sera alle 20.45. I precedenti sorridono alla squadra di Tudor:
- Questo sarà il 181° confronto tra Juventus e Milan in Serie A: i bianconeri conducono il bilancio con 69 successi contro 53 dei rossoneri, completano 58 pareggi.
- Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia collezionato più pareggi (58) che subito più sconfitte (53) in Serie A; i rossoneri sono anche quelli che sono riusciti a segnare di più contro i bianconeri nella competizione (227 reti).
FOTO: X Juventus