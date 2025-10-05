Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia un rigore al 53′. Allo Stadium vince l’equilibrio

05/10/2025 | 22:39:26

Juventus e Milan non si fanno male allo Stadium, finisce 0-0 tra le squadre di Tudor e Allegri. Il primo tempo dello Stadium si è chiuso praticamente senza emozioni, con i rossoneri e bianconeri che si sono alternati il pallino del gioco senza creare grandi occasioni. La ripresa si è aperta con un forcing della squadra di Allegri e Kelly che stende Gimenez in area di rigore: Pulisic si presenta sul dischetto al 53′ ma calcia alle stelle con il piattone e si resta sullo 0-0. Lo spartito non cambia, con l’ingresso di Leao che non scuote troppo la gara, il portoghese fallisce due occasioni e allo Stadium vince l’equilibrio.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (86′ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (69′ Thuram), Yildiz (69′ Openda); David (69′ Vlahovic). All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (63′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (63′ Leao), Pulisic (74′ Nkunku). All. Allegri.