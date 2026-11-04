Juventus, McKennie torna a disposizione: segnali positivi alla vigilia dell’AZ Alkmaar

04/11/2026 | 11:56:32

La Juventus ritrova Weston McKennie. Alla vigilia della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in programma domani alle 21 all’AFAS Stadion, arrivano segnali positivi dalla Continassa: il centrocampista statunitense ha svolto l’allenamento insieme al resto dei compagni, tornando così a disposizione di Luciano Spalletti. Una notizia importante per il tecnico bianconero, che nelle ultime ore aveva seguito con attenzione le condizioni del giocatore. McKennie era infatti uscito all’intervallo della partita contro il Napoli a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore. Gli accertamenti avevano escluso lesioni, ma la sua presenza per la trasferta olandese era rimasta in dubbio. Il ritorno in gruppo rappresenta un passo avanti significativo in vista del quarto impegno della League Phase. Spalletti potrà valutare le condizioni dello statunitense e decidere se inserirlo tra i convocati per la gara contro la formazione olandese. La Juventus cerca continuità dopo il successo in campionato contro il Napoli e vuole affrontare al meglio un appuntamento importante anche in chiave europea.

Foto: x Juventus