Juventus, Mbangula e Weah sempre più verso la cessione: in tribuna contro il City

26/06/2025 | 20:25:03

Timothy Weah e Samuel Mbangula sono sempre più ai margini della Juventus di Igor Tudor: entrambi in tribuna contro il Manchester City. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, c’è una trattativa che va avanti con il Nottingham Forest per entrambi i giocatori: Weah e Mbangula stanno cercando le rispettive intese dopo l’accordo tra i due club su una base di 22 milioni.

Foto: Instagram Weah