Juventus-Mandzukic, via libera per il rinnovo fino al 2021

Mario Mandzukic e la Juventus, un matrimonio che continua. A rivelarlo è il quotidiano Tuttosport che afferma come il croato abbia trovato l’intesa con la società bianconera per il prolungamento del contratto fino al 2021. L’attaccante juventino percepirà circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Mandzukic ha la totale fiducia della dirigenza che lo vede anche come leader dello spogliatoio.

Foto: Twitter ufficiale Juventus