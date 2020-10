La Juve torna in rosa: ufficializzata la quarta maglia

La Juventus ha reso nota sui propri social una maglia destinata a far discutere, come del resto la maggior parte delle divise non tradizionali dei vari club di oggi. La scelta stilistica è stata affidata al cantante Pharrell Williams, che oltre a occuparsi di musica è il cofondatore di due linee di moda.

Una casacca che si ispira chiaramente a quella da trasferta che i bianconeri hanno indossato nella stagione 2015/2016, con la differenza che quella più recente sembra rappresentata con pennellate veloci che fanno pensare all’acquerello. Una scelta che però guarda anche alla tradizione, dal momento che erano di colore rosa le prime divise indossate nella storia del club. Ecco il video di presentazione della Juventus per la quarta maglia:

Foto e video: sito ufficiale Juventus