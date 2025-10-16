Juventus, l’UEFA apre un’indagine per sforamento del Fair Play Finanziario

16/10/2025 | 17:21:58

L’Uefa ha messo la Juventus sotto osservazione per possibile sforamento del Fair Play Finanziario.

Questo il passaggio pubblicato dal club bianconero nella nota dell’approvazione del Bilancio: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA”.

Foto: logo Juventus