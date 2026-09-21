Juventus: l’operazione chirurgica alla falange prossimale per Kolo Muani è riuscita. Il comunicato

21/09/2026 | 18:50:11

Randal Kolo Muani, nel corso della gara di ieri contro l’Atalanta, ha subìto un trauma al quinto dito della mano destra. Nel pomeriggio di oggi, il francese è stato operato al J Medical.

Il comunicato della Juventus: “Durante il primo tempo della partita di domenica contro l’Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi.