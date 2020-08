Juventus-Lione, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Juventus scenderà domani sera in campo alle 21,00 contro il Lione, negli ottavi di Champions League. Gli uomini di Sarri sono chiamati a rimontare l’1-0 subito in Francia all’andata. Il tecnico bianconero è intenzionato a schierare Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro davanti a Szczesny. In mediana spazio a Bentancur, Pjanic e Rabiot. Cuadrado verrà schierato nel tridente mentre a sinistra ci sarà Cristiano Ronaldo. Higuain è pronto a giocare dal 1′ visto che Dybala non è al meglio. Gli ospiti si schierano con un 3-5-2 con Marcal, Denayer e Marcelo davanti a Lopez. Dubois, Aouar, Guimares, Cacqueret e Cornnet formeranno la linea a cinque del centrocampo. Depay affiancherà Dembèle.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. All. Garcia.

foto: Twitter Juventus