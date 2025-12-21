Juventus, lesione di medio grado per Rugani. Escluse lesioni per McKennie e Conceicao

21/12/2025 | 15:00:04

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale su Rugani, Conceicao e McKennie. “Daniele Rugani – si legge nella nota ufficiale del club – a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero. Anche Francisco Conceição e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente”.

Foto: Instagram Rugani