Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Juventus e Lazio per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, la vincente troverà l’Inter in semifinale. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (4-3-3):Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Juventus