Juventus, lavoro personalizzato per De Ligt e Rabiot. Ronaldo e Matuidi riposano

La Juventus si allena in vista della trasferta di Reggio Emilia, in casa del lanciatissimo Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno svolto una seduta mattutina al centro sportivo della Continassa. Lavoro differenziato per i bianconeri: recupero per chi è sceso in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo. Giornata di riposo per Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Matuidi, Ronaldo e Cuadrado, quest’ultimo fermato dal Giudice Sportivo. Seduta personalizzata, invece, per Bonucci, De Ligt e Rabiot. Domani allenamento pomeridiano.

Foto: profilo Twitter Juventus