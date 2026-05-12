Juventus, lavoro differenziato per Thuram in vista della Fiorentina

12/05/2026 | 16:43:40

La Juventus è scesa in campo questa mattina per continuare a preparare la partita contro la Fiorentina . In questo senso, le ultime dalla Continassa raccontano di un Khephren Thuram che non ha preso parte alla seduta diretta da Luciano Spalletti, col centrocampista francese che ha svolto un lavoro differenziato. Adesso resta da capire se il giocatore riuscirà a recuperare per la partita contro la Fiorentina.

Foto: sito Juventus