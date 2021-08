Juventus, l’Allianz Stadium riapre ai tifosi: il 14 agosto amichevole contro l’Atalanta

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che tra 10 giorni è in programma un’amichevole contro l‘Atalanta. “L’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juventus affronterà in un’amichevole tutta italiana l’Atalanta, a otto giorni dall’esordio in campionato contro l’Udinese (22 agosto, ore 18.30, in trasferta). Sarà un altro test importante per i bianconeri e coinciderà con la prima occasione per i nostri tifosi di tornare a casa. La vendita libera inizierà alle ore 14:00 di domani, giovedì 5 agosto”.

Foto: Twitter Juve