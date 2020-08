Juventus, la nuova maglia away 2020/21

La Juventus e Adidas svelano la nuova maglia away dei bianconeri per la stagione 2020/21: il blu scuro domina sul resto.

“Il connubio tra calcio e arte è il tema portante delle nuove divise della Juventus per la stagione 2020/21 e se già nella maglia Home, presentata lo scorso 30 luglio, trova un’evidente espressione con le strisce proposte come un’unica pennellata, anche nel kit da trasferta sono presenti le stripes dipinte nella maglia e nelle maniche. Così, anche sulla divisa away l’eleganza si sposa con la modernità e il tocco contemporaneo arricchisce un’estetica classica, definita dal colore night indigo, un esclusivo tono di blu, accentuato da eleganti dettagli in argento, incluse le tre strisce, gli sponsor e l’ultima evoluzione del logo. Anche lo stesso logo del club si è evoluto in questa stagione, un simbolo iconico a cui è stato dato un tocco innovativo. Il risultato è una maglia che mantiene le tradizioni intessute nel DNA del club, segnando una nuova era per la squadra italiana di maggior successo”.

Foto: sito ufficiale Juventus