Juventus, la nota ufficiale: ecco quando ricominciano gli allenamenti

Tre settimane di pausa e di riposo per i bianconeri dopo la conclusione della partecipazione della Juventus al FIFA Club World Cup, terminata agli ottavi di finale del torneo contro il Real Madrid. La Prima Squadra maschile riprenderà gli allenamenti giovedì 24 luglio alla Continassa, iniziando così a prepararsi in vista della stagione 2025/26. Già fissata in calendario poi, per il 10 agosto, la doppia amichevole contro il Borussia Dortmund che vedrà coinvolta sia la squadra maschile che femminile bianconera: la Juventus Women alle ore 13:00 affronterà la compagine femminile del club tedesco al Rote Erde Stadion, mentre alle 17:30 la Prima Squadra Maschile bianconera sfiderà il Borussia Dortmund al Westfalenstadion.

FOTO: X Juventus