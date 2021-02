Juventus, la nota sul bilancio. Liquidità di 38 milioni

Il CdA ha approvato il primo semestre del bilancio della Juventus, spiegando come i bianconeri abbiano liquidità sui conti correnti al 31 dicembre 2020 pari a 38 milioni. Le linee di credito utilizzate sono 225,3 milioni su 512,4. 85,5 milioni sono di finanziamenti, 71,8 per anticipazioni su contratti e crediti commerciali, 56,1 milioni di fideiussioni conto terzi e 11,9 a scoperti di conto corrente. L’indebitamento finanziario netto della Juventus è di 357,8 milioni, in miglioramento di 27,4 milioni rispetto all’anno scorso.