Juventus, la lista Champions League: assente Milik. Presenti Zhegrova e Openda
02/09/2025 | 18:12:08
La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la Champions League: “Ecco la lista consegnata dalla Juventus alla UEFA con i nomi dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League.
LISTA A
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Joao Mario, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Vlahovic, Openda, David, Conceicao, Zhegrova.
LISTA B
Yildiz, Rouhi, Gil Pouche, Scaglia, Fuscaldo, Martinez
Foto: X Juventus